08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает крупным делом убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика и обещает рассмотреть его.

«Это крупное дело. Я рассмотрю это», — заявил американский лидер журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Рим, комментируя по их просьбе убийство Москалика. Трамп отправился на похороны Папы Римского Франциска. Американский лидер покинет столицу Италии в субботу вечером и вернется в США.

Москалик погиб в подмосковной Балашихе в результате детонации взрывного устройства, подложенного в автомобиль. Генерал-лейтенант являлся в том числе представителем Минобороны России в различных переговорах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в связи с произошедшим, что киевский режим «в очередной раз просто показывает свою сущность». Киев продолжает «вовлеченность в террористическую активность» на территории России, отметил Песков.