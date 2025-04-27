Рубио: Мирные сделки должны основываться на верификации
17:10 27.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мирная сделка по урегулированию кризиса на Украине должна основываться не на доверии сторон друг к другу, а на продуманных механизмах верификации и взаимных гарантиях. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.
«Ну, не думаю, что мирные сделки строятся на доверии. Я думаю, что мирные сделки должны основываться на верификации. Они должны быть основаны на фактах, действиях и реалиях», — сказал он.
«Так что это не вопрос доверия. Это вопрос создания таких вещей, как верификация, безопасность и гарантии, которые обсуждались в прошлом. И все эти вещи обсуждаются здесь [в ходе консультаций по Украине]», — добавил госсекретарь.
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