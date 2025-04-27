Рубио: Мирные сделки должны основываться на верификации

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мирная сделка по урегулированию кризиса на Украине должна основываться не на доверии сторон друг к другу, а на продуманных механизмах верификации и взаимных гарантиях. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.

«Ну, не думаю, что мирные сделки строятся на доверии. Я думаю, что мирные сделки должны основываться на верификации. Они должны быть основаны на фактах, действиях и реалиях», — сказал он.

«Так что это не вопрос доверия. Это вопрос создания таких вещей, как верификация, безопасность и гарантии, которые обсуждались в прошлом. И все эти вещи обсуждаются здесь [в ходе консультаций по Украине]», — добавил госсекретарь.