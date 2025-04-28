Полиция Франции задержала десятки подозреваемых в причастности к нападению на тюрьмы

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французская полиция задержала десятки человек, подозреваемых в причастности к нападению на тюрьмы в середине апреля. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По данным его источника, речь может идти о 20 правонарушителях. Задержания прошли в Парижском регионе, Марселе, Лионе и Бордо. BFMTV не исключает, что в дальнейшем число задержанных может увеличиться.

В ночь на 15 апреля несколько пенитенциарных учреждений Франции подверглись нападению криминальных групп. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по исправительным учреждениям, а также подожгли припаркованные автомобили тюремной стражи.

Атакам подверглись, в частности, изоляторы в Марселе, Валансе (департамент Дром) и Тулоне (департамент Вар). Как ранее сообщили источники BFMTV, нападения стали скоординированной акцией преступного сообщества в ответ на планы властей ужесточить борьбу с наркотрафиком.