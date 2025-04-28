Украина закупит около 1 млрд кубометров газа на деньги Европы

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финансирование от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и правительства Норвегии позволит Украине закупить около 1 млрд кубометров газа. Об этом сообщается на сайте «Нафтогаза».

Глава «Нафтогаз» Роман Чумак, слова которого приводятся в сообщении компании, отметил, что финансирование уже доступно и незамедлительно будет направлено на закупку газа. «Эти средства критически важны для стабильного прохождения следующего отопительного сезона, особенно в текущих условиях,» — подчеркнул он.