В Москве организаторы нелегальной экскурсии по коллектору Неглинки осуждены на 5,5 и 8,5 года колонии
20:00 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мещанский суд Москвы приговорил бизнесмена Александра Кима к 5,5 года колонии, признав его виновным в организации нелегальной экскурсии по коллектору Неглинки, повлекшей гибель восьмерых человек. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, признавший вину диггер Никита Дубас осужден на 8,5 года колонии.
«Назначить Киму 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Никите Дубасу — 8,5 года заключения», — говорится в приговоре судьи Оксаны Горюновой. Иск потерпевших удовлетворен частично.
Оба фигуранта признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Представитель гособвинения в ходе прений сторон просил суд назначить Киму и Дубасу 6 и 9 лет лишения свободы соответственно и потребовал удовлетворить иски потерпевших на сумму порядка 34 млн рублей.
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