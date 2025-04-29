За 5 секунд Испания «внезапно потеряла» в системе 15 гигаватт энергии — премьер
09:20 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что 15 гигаватт энергии были внезапно потеряны в системе всего за 5 секунд.
«Что касается причин [массового отключения электроэнергии], то о чем нам сообщают техники — что в 12:33 по местному времени [13:33 мск] этим утром 15 гигаватт производства [энергии] внезапно было потеряно из системы всего за 5 секунд», — отметил премьер. «Такого никогда раньше не случалось», — уточнил он.
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