Доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС достигла 91% — Оверчук

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12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля взаимных расчетов в национальных валютах внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигла 91%, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях заседания Экономического совета СНГ.

«Где-то 91%», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Оверчук отметил, что «фактически ЕАЭС перешел на взаиморасчеты в национальных валютах».