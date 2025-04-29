Доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС достигла 91% — Оверчук
12:32 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля взаимных расчетов в национальных валютах внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигла 91%, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях заседания Экономического совета СНГ.
«Где-то 91%», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Оверчук отметил, что «фактически ЕАЭС перешел на взаиморасчеты в национальных валютах».
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