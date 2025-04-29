Фонд «Вклад в будущее» реализует практики инклюзивного трудоустройства

12:15

В рамках заседания Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере под руководством заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой были представлены результаты реализации Межведомственных комплексных планов мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, а также детей с ограниченными возможностями здоровья.

В мероприятии приняли участие члены и эксперты совета, представители Минтруда, Минздрава, Минпросвещения, Российского университета дружбы народов, а также Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

В своем выступлении Петр Положевец, исполнительный директор фонда «Вклад в будущее», отметил важность разработки программ для разных категорий людей с инвалидностью. При стратегической поддержке фонда создан проект «Все получится!», который реализуется в 15 регионах России и демонстрирует высокую эффективность сопровождаемого трудоустройства.

80% получивших поддержку проекта кандидатов успешно закрепляются на рабочих местах, а 95% работодателей выражают готовность расширять инклюзивные практики. За время работы проекта более 5000 человек получили поддержку, из которых более 1300 выпускников коррекционных школ приобрели первый опыт работы. Сегодня данная практика получила признание на государственном уровне и уже рекомендована к массовому тиражированию. Успешный опыт внедрения показывает, что проект может эффективно масштабироваться, открывать новые возможности для трудоустройства людей с инвалидностью.

«В современных условиях рыночной экономики людям с инвалидностью сложно самостоятельно реализовать свой трудовой потенциал, найти работу по имеющейся специальности, так и приобрести новую профессиональную квалификацию для интеграции в общество и достижения экономической независимости, – отметил Петр Положевец. – Люди с ОВЗ, выпускники коррекционных школ и детских домов особенно нуждаются в поддержке. В рамках проекта «Все получится!» мы создаем и развиваем современные и эффективные инструменты для трудоустройства таких категорий граждан. Анализ практик проекта «Все получится!» подтверждает успешность опыта в найме сотрудников из уязвимой группы, что побуждает работодателей к дальнейшему расширению и развитию инклюзивного трудоустройства».