14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индекс усталости немецкого общества от антироссийских санкций неуклонно растет и по состоянию на апрель достиг 9,5 балла из 10 возможных. Соответствующие отметки приводятся в данных пятого измерения Индекса усталости немецкого общества от санкционной политики в отношении Китая, России и Ирана, обнародованных движением «Остановите санкции» и имеющихся в распоряжении ТАСС.

«По состоянию на апрель 2025 года показатель вырос на 0,1 пункта по сравнению с февралем, достигнув 9,5 балла из 10 возможных», — отмечается в материале.

Индекс рассчитывается на основе анонимных онлайн-опросов каждые два месяца и фиксирует уровень обеспокоенности граждан ФРГ последствиями санкций. Исследование призвано оценить их влияние на общество и довести эти данные до правительства ФРГ. По данным опроса, проведенного 18–21 апреля, среди населения с низкими доходами показатель вырос до 9,8 (+0,1 пункта к февралю), предпринимателей — 8,9 (+0,2), молодежи — 9,3 (+0,1), пенсионеров — 8 (аналогично четвертому измерению), госслужащих — 7,3 (+0,1).

Как подчеркнули в движении «Остановите санкции», рост индекса даже на 0,1 пункта в текущих условиях служит «важным сигналом». «Несмотря на то, что парламентские выборы 23 февраля не принесли ожидаемых частью общества изменений в санкционной политике, люди сохраняют надежду на диалог между властью и гражданами. Новый состав Бундестага получил мандат доверия, теперь от него ждут конкретных шагов по пересмотру ограничений, которые тяжело ударяют по экономике и социальной стабильности, — пояснили в движении. — Правительству тоже наконец пора перейти от риторики к действиям: либо предложить четкий план смягчения последствий санкций, либо начать открытое обсуждение их отмены. Каждый следующий опрос будет фиксировать, насколько власть готова услышать своих избирателей».