Власти США начали использовать почтовую службу страны для борьбы с мигрантами — WP
13:00 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иммиграционные власти и правоохранительные органы Соединенных Штатов, занимающиеся массовыми депортациями в рамках объявленной президентом страны Дональдом Трампом кампании, начали использовать в своих интересах Почтовую службу США (UPSP) для выявления нелегалов с помощью писем и посылок. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники и внутренние документы.
По данным издания, государственный почтовый оператор согласился сотрудничать и предоставлять правоохранителям большие объемы данных по потенциальным нарушителям миграционного законодательства. Речь идет о доступе к сотням тысяч фотографий конвертов и посылок (UPSP по правилам фотографирует их внешнюю сторону), системам наблюдения и отслеживания движения почтовых отправлений, данным по кредитным картам клиентов, IP-адресам и личным кабинетам пользователей. Взаимодействие проходит через Службу почтовой инспекции UPSP — небольшой правоохранительный департамент на 1,7 тыс. сотрудников.
В рамках кампании по выявлению нелегалов правоохранители также стали впервые привлекать сотрудников Службы почтовой инспекции к совместным рейдам против мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания в США. При этом подобный функционал не входит в базовые обязанности службы — прежде всего она несет ответственность за безопасность сотрудников и почтовых отделений и предотвращение отправки запрещенных предметов через почту.
Как отметили источники, Почтовая служба США пошла на сотрудничество с правоохранительными органами, чтобы укрепить свои позиции в глазах президента Трампа. В UPSP опасаются, что глава государства может упразднить ее как самостоятельное ведомство или приватизировать службу, поэтому стремятся продемонстрировать свою лояльность текущей администрации. WP указывает, что доступ к почтовым данным значительно расширит возможности иммиграционных властей США по отслеживанию нелегалов.
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