14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка войск «Запад» ВС РФ освободила населенный пункт Новое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск „Запад“ освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Купянск-Узловой, Осиново, Нечволодовка, Каменка Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии западного производства, был уничтожен склад боеприпасов.