ЦРУ и другие разведки США, по планам Трампа, ждет сокращение кадров - СМИ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп собирается провести существенное сокращение кадров в ЦРУ и других разведывательных ведомствах страны. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post (WP).

Ссылаясь на неназванных лиц, знакомых с этими планами, она уточнила, что персонал ведомства в Лэнгли намечается сократить примерно на 1,2 тысячи человек. Всего же, по информации издания, в ЦРУ работают около 22 тысяч сотрудников.

Согласно изложенным в публикации сведениям, американская администрация уже проинформировала Конгресс США о своих замыслах по поводу сокращения численности сотрудников разведорганов. Предполагается, что этот процесс будет идти в течение нескольких лет, и никаких немедленных увольнений не намечается, отметила газета.