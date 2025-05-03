ЦРУ и другие разведки США, по планам Трампа, ждет сокращение кадров - СМИ
09:00 03.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп собирается провести существенное сокращение кадров в ЦРУ и других разведывательных ведомствах страны. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post (WP).
Ссылаясь на неназванных лиц, знакомых с этими планами, она уточнила, что персонал ведомства в Лэнгли намечается сократить примерно на 1,2 тысячи человек. Всего же, по информации издания, в ЦРУ работают около 22 тысяч сотрудников.
Согласно изложенным в публикации сведениям, американская администрация уже проинформировала Конгресс США о своих замыслах по поводу сокращения численности сотрудников разведорганов. Предполагается, что этот процесс будет идти в течение нескольких лет, и никаких немедленных увольнений не намечается, отметила газета.
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