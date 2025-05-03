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НОВОСТИ

Мошенники придумали как поделывать квитанции о штрафах за нарушение ПДД - МВД РФ

09:20 03.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мошенники начали подделывать квитанции для уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения, якобы зафиксированные по камерам фотовидеофиксации. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

«С развитием технологий печати участились случаи мошеннических действий по поддельным квитанциям для уплаты штрафов за правонарушения в области дорожного движения. Подделки рассылаются от имени ГИБДД и содержат данные, якобы зафиксированные специальными техническими средствами фото и видеоконтроля нарушений, работающими в автоматическом режиме», — говорится в материалах ведомства.

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