Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $59 за баррель

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $59 за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 01:00 мск, стоимость Brent снижалась на 4,54%, до $58,88 за баррель.

К 01:08 мск Brent торгуется на уровне $59,14 за баррель (-3,76%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне 2025 года дешевеет на 5,28%, до $55,3 за баррель.