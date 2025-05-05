Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $59 за баррель
09:32 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $59 за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 01:00 мск, стоимость Brent снижалась на 4,54%, до $58,88 за баррель.
К 01:08 мск Brent торгуется на уровне $59,14 за баррель (-3,76%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне 2025 года дешевеет на 5,28%, до $55,3 за баррель.
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