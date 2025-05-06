0
0
141
НОВОСТИ

США должны перестать угрожать КНР, если они всерьез настроены на диалог — МИД Китая

12:05 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты должны отказаться от тактики угроз и давления, если они в действительности намерены вести диалог с КНР. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о возможном снижении пошлин на продукцию КНР.

«Если США действительно хотят решить проблему посредством диалога и переговоров, им следует отказаться от угроз и давления и вести диалог с Китаем на основе равенства и взаимного уважения», — отметил Линь Цзянь.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 06.05.2025
США еще не подготовили дорожную карту по сокращению военного присутствия в Европе — Newsweek
0
2
13:00 06.05.2025
Нетаньяху пытается уничтожить возможность существования двух государств — Кошта
0
22
12:32 06.05.2025
КНР и ЕС должны противостоять одностороннему запугиванию — Си Цзиньпин
0
95
12:20 06.05.2025
Из-за новой операции Израиля Газу могут покинуть до 1,8 млн человек — СМИ
0
116
12:00 06.05.2025
ЦБ РФ в в I квартале заблокировал более 5,2 тыс. интернет-ресурсов финансовых пирамид
0
146
11:58 06.05.2025
Прокуратура Москвы напоминает об ответственности за несанкционированный запуск БПЛА
0
149
11:32 06.05.2025
Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре
0
213
11:20 06.05.2025
Молодые поляки активнее всего не хотят принимать мигрантов — опрос
0
225
11:05 06.05.2025
Канадская провинция Альберта может провести референдум о независимости в 2026 году
0
257
11:00 06.05.2025
Почти половина россиян считают, что дети в школах перегружены — опрос
0
220

Возврат к списку