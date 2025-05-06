США должны перестать угрожать КНР, если они всерьез настроены на диалог — МИД Китая
12:05 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты должны отказаться от тактики угроз и давления, если они в действительности намерены вести диалог с КНР. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о возможном снижении пошлин на продукцию КНР.
«Если США действительно хотят решить проблему посредством диалога и переговоров, им следует отказаться от угроз и давления и вести диалог с Китаем на основе равенства и взаимного уважения», — отметил Линь Цзянь.
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