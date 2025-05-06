Еврокомиссия намерена в июне предложить ограничить закупки ядерного топлива в РФ — Reuters

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) намерена в июне предложить ограничить закупки ядерного топлива в России. Об этом сообщило со ссылкой на закрытый документ ЕК агентство Reuters.

Оно утверждает, что ЕК предложит странам Евросоюза отказаться от заключения новых контрактов с РФ на поставку ядерного топлива и начать искать им альтернативу. По версии агентства, это, в частности, будет означать, что европейский регулятор Евроатом перестанет утверждать продление соглашений на поставки российского топлива.

Упомянутый документ должен быть принят в развитие стратегии ЕК по отказу от «ископаемого топлива» из РФ. Первый пакет в рамках этой стратегии, посвященный запрету странам ЕС на импорт российского сжиженного природного газа с конца 2027 года, ЕК намерена представить сегодня. Презентация этого документа уже дважды откладывалась из-за внутренних разногласий.