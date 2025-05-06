Еврокомиссия намерена в июне предложить ограничить закупки ядерного топлива в РФ — Reuters
13:20 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) намерена в июне предложить ограничить закупки ядерного топлива в России. Об этом сообщило со ссылкой на закрытый документ ЕК агентство Reuters.
Оно утверждает, что ЕК предложит странам Евросоюза отказаться от заключения новых контрактов с РФ на поставку ядерного топлива и начать искать им альтернативу. По версии агентства, это, в частности, будет означать, что европейский регулятор Евроатом перестанет утверждать продление соглашений на поставки российского топлива.
Упомянутый документ должен быть принят в развитие стратегии ЕК по отказу от «ископаемого топлива» из РФ. Первый пакет в рамках этой стратегии, посвященный запрету странам ЕС на импорт российского сжиженного природного газа с конца 2027 года, ЕК намерена представить сегодня. Презентация этого документа уже дважды откладывалась из-за внутренних разногласий.
НОВОСТИ
- 14:32 06.05.2025
- США возьмут 100 млрд евро пошлин с товаров ЕС в 2025 году против 7 млрд в 2024-м — ЕК
- 14:12 06.05.2025
- Пропалестинские активисты захватили здание Вашингтонского университета — ТВ
- 14:00 06.05.2025
- Цена газа для европейских домохозяйств во второй половине 2024 г. стала рекордной
- 13:32 06.05.2025
- Российские войска освободили населенный пункт Лысовка в ДНР
- 13:05 06.05.2025
- США еще не подготовили дорожную карту по сокращению военного присутствия в Европе — Newsweek
- 13:00 06.05.2025
- Нетаньяху пытается уничтожить возможность существования двух государств — Кошта
- 12:32 06.05.2025
- КНР и ЕС должны противостоять одностороннему запугиванию — Си Цзиньпин
- 12:20 06.05.2025
- Из-за новой операции Израиля Газу могут покинуть до 1,8 млн человек — СМИ
- 12:05 06.05.2025
- США должны перестать угрожать КНР, если они всерьез настроены на диалог — МИД Китая
- 12:00 06.05.2025
- ЦБ РФ в в I квартале заблокировал более 5,2 тыс. интернет-ресурсов финансовых пирамид
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать