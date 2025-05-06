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НОВОСТИ

Пропалестинские активисты захватили здание Вашингтонского университета — ТВ

14:12 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа пропалестинских протестующих захватила один из учебных корпусов Вашингтонского университета в городе Сиэтл (штат Вашингтон). Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на представителей учебного заведения.

По их информации, в понедельник несколько десятков человек захватили здание университета незадолго до его закрытия в 17:00 по местному времени (03:00 мск вторника). Протестующие блокируют входы. На место событий прибыла полиция.

Как отмечает телеканал, акцию организовала группа активистов под названием «Объединение студентов, выступающих за палестинское равенство и возвращение». Ее представитель сообщил ABC News, что протестующие требуют разорвать связи университета с американским авиаконцерном Boeing, поставляющим вооружения Израилю, и устранить его влияние на учебный процесс.

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