США возьмут 100 млрд евро пошлин с товаров ЕС в 2025 году против 7 млрд в 2024-м — ЕК
14:32 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США могут собрать в нынешнем году 100 млрд евро пошлин с товаров ЕС против 7 млрд, полученных в 2024 году. Об этом заявил еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.
Он подчеркнул, что сегодня Вашингтон уже обложил 70% экспорта ЕС пошлинами в размере от 10% до 25% и готовится довести объем облагаемого экспорта до 97%.
«В плане сбора пошлин это будет гигантская сумма. В 2024 году США собрали с товаров ЕС 7 млрд евро в виде пошлин и тарифов. Прогноз Еврокомиссии показывает, что в 2025 году эта цифра может возрасти до 100 млрд евро, если пошлины будут введены по итогам всех проводимых сейчас в США антидемпинговых расследований. Это неприемлемо», — сказал Шефчович.
НОВОСТИ
- 14:12 06.05.2025
- Пропалестинские активисты захватили здание Вашингтонского университета — ТВ
- 14:00 06.05.2025
- Цена газа для европейских домохозяйств во второй половине 2024 г. стала рекордной
- 13:32 06.05.2025
- Российские войска освободили населенный пункт Лысовка в ДНР
- 13:20 06.05.2025
- Еврокомиссия намерена в июне предложить ограничить закупки ядерного топлива в РФ — Reuters
- 13:05 06.05.2025
- США еще не подготовили дорожную карту по сокращению военного присутствия в Европе — Newsweek
- 13:00 06.05.2025
- Нетаньяху пытается уничтожить возможность существования двух государств — Кошта
- 12:32 06.05.2025
- КНР и ЕС должны противостоять одностороннему запугиванию — Си Цзиньпин
- 12:20 06.05.2025
- Из-за новой операции Израиля Газу могут покинуть до 1,8 млн человек — СМИ
- 12:05 06.05.2025
- США должны перестать угрожать КНР, если они всерьез настроены на диалог — МИД Китая
- 12:00 06.05.2025
- ЦБ РФ в в I квартале заблокировал более 5,2 тыс. интернет-ресурсов финансовых пирамид
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать