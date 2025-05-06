США возьмут 100 млрд евро пошлин с товаров ЕС в 2025 году против 7 млрд в 2024-м — ЕК

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США могут собрать в нынешнем году 100 млрд евро пошлин с товаров ЕС против 7 млрд, полученных в 2024 году. Об этом заявил еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

Он подчеркнул, что сегодня Вашингтон уже обложил 70% экспорта ЕС пошлинами в размере от 10% до 25% и готовится довести объем облагаемого экспорта до 97%.

«В плане сбора пошлин это будет гигантская сумма. В 2024 году США собрали с товаров ЕС 7 млрд евро в виде пошлин и тарифов. Прогноз Еврокомиссии показывает, что в 2025 году эта цифра может возрасти до 100 млрд евро, если пошлины будут введены по итогам всех проводимых сейчас в США антидемпинговых расследований. Это неприемлемо», — сказал Шефчович.