Условия по Украине, которые Путин озвучил в МИД РФ, обсуждались с Уиткоффом — Ушаков

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Условия урегулирования конфликта на Украине, которые президент РФ Владимир Путин озвучил на встрече с руководством МИД РФ в июне 2024 года, обсуждались со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Они [условия по Украине, озвученные Путиным в МИД РФ] обсуждаются, естественно. Мы обсуждаем [их] и в ходе контактов, которые ведутся на различных закрытых уровнях. И, естественно, тема, которую наш президент обозначил в июне прошлого года, она подробно обсуждалась в ходе четырех бесед со спецпредставителем президента США Уиткоффом», — сообщил Ушаков, отвечая на вопрос журналистов об актуальности озвученных президентом РФ в 2024 году условий и их обсуждении в ходе переговоров с США.