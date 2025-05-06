Условия по Украине, которые Путин озвучил в МИД РФ, обсуждались с Уиткоффом — Ушаков
18:00 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Условия урегулирования конфликта на Украине, которые президент РФ Владимир Путин озвучил на встрече с руководством МИД РФ в июне 2024 года, обсуждались со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Они [условия по Украине, озвученные Путиным в МИД РФ] обсуждаются, естественно. Мы обсуждаем [их] и в ходе контактов, которые ведутся на различных закрытых уровнях. И, естественно, тема, которую наш президент обозначил в июне прошлого года, она подробно обсуждалась в ходе четырех бесед со спецпредставителем президента США Уиткоффом», — сообщил Ушаков, отвечая на вопрос журналистов об актуальности озвученных президентом РФ в 2024 году условий и их обсуждении в ходе переговоров с США.
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