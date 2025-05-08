В состав никаких других государств Белоруссия входить не собирается - Лукашенко

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия не собирается становиться частью других государств. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на церемонии открытия Международного выставочного центра в белорусской столице. Ее транслировал телеканал «Первый информационный».

«Если не будем ориентироваться на будущее, если не будем создавать объекты будущего, мы будем постоянно уязвимы, постоянно нас будут в спину толкать, и будете на кухне шушукаться: „В какой состав мы войдем завтра? В какую страну, внутрь, войдем?“ Мы никуда не собираемся входить, мы всегда будем стоять рядом, но, чтобы стоять рядом, мы должны быть интересны тем, кто с нами рядом», — отметил Лукашенко.