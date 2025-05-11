Эрдоган выразил готовность Турции принять переговоры России и Украины
15:14 11.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция готова принять прямые переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент республики Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган приветствовал заявление президента России Путина о возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и выразил готовность Турции принять переговоры, которые приведут к прочному решению», — сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора. «Открылось окно возможностей для достижения мира, и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров», — подчеркнул в связи с этим Эрдоган.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать