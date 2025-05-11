Эрдоган выразил готовность Турции принять переговоры России и Украины

15:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция готова принять прямые переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент республики Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган приветствовал заявление президента России Путина о возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и выразил готовность Турции принять переговоры, которые приведут к прочному решению», — сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора. «Открылось окно возможностей для достижения мира, и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров», — подчеркнул в связи с этим Эрдоган.