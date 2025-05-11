Трамп: Украина должна согласиться на переговоры с Россией, причем немедленно

20:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на предложенные президентом России Владимиром Путиным переговоры, которые могут пройти в Турции 15 мая.

«Украина должна согласиться на это, причем немедленно. По крайней мере они (украинцы — прим. ТАСС) будут в состоянии определить, возможна ли сделка, а если нет, то европейские лидеры и США узнают расстановку сил и смогут действовать соответствующим образом», — написал хозяин Белого дома в социальной сети Truth Social.