В Ростовской области отражена атака БПЛА на Каменск, пострадавших нет
09:00 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на Каменск в Ростовской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы отражена воздушная атака БПЛА в Каменске. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — написал он в своем телеграм-канале.
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