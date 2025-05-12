В Ростовской области отражена атака БПЛА на Каменск, пострадавших нет

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на Каменск в Ростовской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы отражена воздушная атака БПЛА в Каменске. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — написал он в своем телеграм-канале.