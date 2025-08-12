Решение конфликта на Украине должно защищать интересы Европы — премьер Испании

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель правительства Испании Педро Санчес выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, которое защищало бы интересы Европы и Киева.

«Приоритет — положить конец войне, — написал премьер в соцсети X. — Едины в пользу дипломатического решения, которое защитило бы жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы».