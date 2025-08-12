12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин занимает сильную позицию в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом, российскому лидеру удалось добиться политического преимущества «без единой уступки», говорится в материале ливанской газеты Al Nahar.

«Пока еще рано предсказывать итоги встречи, однако <…> позиция Путина выглядит сильной», — полагают авторы материала. По их мнению, сам факт проведения переговоров следует считать существенным достижением Кремля, поскольку эти переговоры свидетельствуют о провале попыток изоляции Москвы. По мнению журналистов Al Nahar, российскому лидеру удалось добиться такого политического преимущества «без единой уступки по существу», более того, он продолжает диктовать условия для достижения перемирия на Украине.

В материале также отмечается, что «ставка [Владимира] Зеленского и руководителей европейских стран на то, что отношения Трампа и Путина достигнут точки невозврата», не сработала и изначально «была обречена на провал», поскольку президент РФ умело просчитывает свои шаги.