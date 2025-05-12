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Кабмин поддержал запрет в РФ коллекторов, связанных с недружественными странами

09:32 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ в целом поддержало законопроект о запрете на работу в России компаний-коллекторов, связанных с недружественными странами. Но документ должен быть доработан с учетом замечаний.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в отзыве кабмина, который есть распоряжении ТАСС.

По задумке, запрет будет распространяться на коллекторские компании, в которых есть управленцы-иностранцы и которые направляют доходы за рубеж, в том числе на действия против РФ.

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