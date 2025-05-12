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НОВОСТИ

Польша не исключает дальнейших мер в отношении РФ после закрытия генконсульства в Кракове

12:20 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши не исключают новых действий в отношении РФ после закрытия российского генконсульства в Кракове. Об этом заявил журналистам глава польского МИД Радослав Сикорский.

«Российское консульство [в Кракове] должно будет закрыться. У них есть еще одно. Если эти атаки (имеются в виду „диверсии“, в которых польские власти безосновательно обвиняют РФ — прим. ТАСС) продолжатся, мы предпримем дальнейшие действия», — сказал Сикорский на пресс-конференции в Лондоне на полях встречи глав дипломатий ряда европейских стран, трансляцию вел телеканал TVP Info.

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