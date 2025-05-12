Польша не исключает дальнейших мер в отношении РФ после закрытия генконсульства в Кракове
12:20 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши не исключают новых действий в отношении РФ после закрытия российского генконсульства в Кракове. Об этом заявил журналистам глава польского МИД Радослав Сикорский.
«Российское консульство [в Кракове] должно будет закрыться. У них есть еще одно. Если эти атаки (имеются в виду „диверсии“, в которых польские власти безосновательно обвиняют РФ — прим. ТАСС) продолжатся, мы предпримем дальнейшие действия», — сказал Сикорский на пресс-конференции в Лондоне на полях встречи глав дипломатий ряда европейских стран, трансляцию вел телеканал TVP Info.
НОВОСТИ
- 12:32 12.05.2025
- ЕС до конца года выделит на оружие для Киева 900 млн евро от доходов от активов РФ — ЕК
- 12:05 12.05.2025
- Китай снизит большую часть пошлин на товары из США
- 12:00 12.05.2025
- Минимум половина бюджетных мест будет для приоритетных сфер экономики РФ — Чернышенко
- 11:32 12.05.2025
- Украина находится в преддефолтном состоянии, платить по долгам пока нечем — депутат Рады
- 11:20 12.05.2025
- Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS, из которой ВСУ стреляли по Рыльску
- 11:05 12.05.2025
- США и Китай договорились о взаимном сокращении тарифов до 10% — заявление
- 11:00 12.05.2025
- Глава МИД Польши принял решение о закрытии генконсульства РФ в Кракове
- 11:00 12.05.2025
- Встреча глав МИД НАТО в Турции «случайно совпала» с возможными переговорами по Украине
- 10:32 12.05.2025
- Додик объяснил, почему решение Путина начать СВО было совершенно оправданным
- 10:20 12.05.2025
- В Татарстане задержаны двое, незаконно легализовавшие более 1,5 тыс. иностранцев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать