Польша не исключает дальнейших мер в отношении РФ после закрытия генконсульства в Кракове

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши не исключают новых действий в отношении РФ после закрытия российского генконсульства в Кракове. Об этом заявил журналистам глава польского МИД Радослав Сикорский.

«Российское консульство [в Кракове] должно будет закрыться. У них есть еще одно. Если эти атаки (имеются в виду „диверсии“, в которых польские власти безосновательно обвиняют РФ — прим. ТАСС) продолжатся, мы предпримем дальнейшие действия», — сказал Сикорский на пресс-конференции в Лондоне на полях встречи глав дипломатий ряда европейских стран, трансляцию вел телеканал TVP Info.