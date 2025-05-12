Тайвань хочет углубить военное сотрудничество с США, несмотря на пошлины — чиновник

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Тайваня заинтересована в наращивании военного и экономического сотрудничества с Соединенными Штатами, несмотря на объявленные американским лидером Дональдом Трампом таможенные пошлины. Об этом заявил начальник секретариата Исполнительного юаня (правительства) Гун Минсинь.

«Мы можем совместно проводить исследования и разработки, например, в области БПЛА», — отметил чиновник на полях инвестиционного саммита в Вашингтоне, его слова приводит агентство AFP. Он добавил, что США «обладают передовыми технологиями, а Тайвань очень силен в [их] массовом производстве». По словам чиновника, существует возможность для «хорошего сотрудничества», которое позволит укрепить «производственную безопасность» острова.