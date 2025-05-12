Праздник физкультуры и любительского спорта пройдет в Москве 17 мая
13:08 12.05.2025
В российской столице на стадионе «Москвич» 17 мая пройдет праздник физической культуры и любительского спорта «Спортивная Москва салютует Великой Победе!». На нем ждут участников традиционной спартакиады пенсионеров, спартакиады молодежи допризывного возраста и Весеннего фестиваля ГТО.
Пенсионеры продемонстрируют уровень стрельбы из пневматической винтовки на 10 м, смогут посоревноваться в плавании на 50 м вольным стилем, а также будут участвовать в турнирах по настольному теннису, дартсу и шахматам.
Молодые люди подключатся к военно-патриотической игре «Зарница» в новом формате - с тактической игрой лазертаг, квестами и эстафетами. Кроме того, будут проведены состязания команд ДОСААФ. Все участники примут участие в соревнованиях в личных зачетах как по классическим дисциплинам спартакиады, так и по их фиджитал-версиям.
Все желающие смогут поучаствовать в весеннем городском фестивале ГТО. Спортсмены смогут проверить свои силы в беге, подтягивании, отжимании, гибкости и других испытаниях. Также гостей праздника ждет квест «Спортивный путь» - его участникам нужно будет решать задачи и преодолевать преграды.
Гости фестиваля смогут присоединиться к мастер-классам по зумбе, аэробике и другим видам спорта, а также к флешмобу и перфомансу на открытии соревнований.
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