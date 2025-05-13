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Российская орбитальная станция получит источники энергии мощнее, чем на МКС — глава РАН

10:32 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разрабатываемая новая Российская орбитальная станция (РОС) получит источники энергии, которые будут в несколько раз мощнее тех, что используются сегодня на Международной космической станции (МКС), заявил в интервью ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

«Проект, который есть по РОС, он, конечно, намного выгоднее. Это не только новая орбита, которая очень важна с точки зрения (изучения) радиации. Но там еще и другие возможности по энергетике. Там почти на несколько порядков мощности будет больше, чем сегодня на МКС. Это будут солнечные батареи с высоким КПД», — сказал он.

Первый модуль Российской орбитальной станции (РОС), которая придет на смену Международной космической станции (МКС), находится в высокой степени готовности, сообщил в апреле гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

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