Сделка Вашингтона и Киева по минералам не принесет прибыли до 2035 года — FT

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение по минералам между США и Украиной не принесет прибыли от добычи полезных ископаемых по крайней мере в течение десятилетия и потребует огромных инвестиций частного сектора для запуска проектов. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

«Это может занять 10-15 лет — именно о таких сроках мы говорим», — заявил FT бывший глава отдела природных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития Эрик Расмуссен, говоря о перспективах американско-украинского «инвестиционного фонда реконструкции». Как предполагается, в него будут поступать доходы от будущих проектов.

Председатель консультативной группы по горнодобывающей промышленности компании Clareo Питер Брайант считает, что сделка «мало что решает в снижении рисков в цепочке поставок в течение следующего десятилетия, поскольку потребуется как минимум столько же времени, чтобы обнаружить и разработать полезные ископаемые на шахтах» на Украине.

По оценке FT, серьезные препятствия на пути реализации соглашения, включая украинский конфликт, разрозненные геологические данные, серьезно поврежденную инфраструктуру и потенциальную коррупцию, — в дополнение к традиционным проблемам при запуске любого нового проекта по ресурсам — означают, что добыча полезных ископаемых на шахтах, созданных в соответствии со сделкой, начнется не ранее 2040 года.