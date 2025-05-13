Сделка Вашингтона и Киева по минералам не принесет прибыли до 2035 года — FT
11:20 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соглашение по минералам между США и Украиной не принесет прибыли от добычи полезных ископаемых по крайней мере в течение десятилетия и потребует огромных инвестиций частного сектора для запуска проектов. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.
«Это может занять 10-15 лет — именно о таких сроках мы говорим», — заявил FT бывший глава отдела природных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития Эрик Расмуссен, говоря о перспективах американско-украинского «инвестиционного фонда реконструкции». Как предполагается, в него будут поступать доходы от будущих проектов.
Председатель консультативной группы по горнодобывающей промышленности компании Clareo Питер Брайант считает, что сделка «мало что решает в снижении рисков в цепочке поставок в течение следующего десятилетия, поскольку потребуется как минимум столько же времени, чтобы обнаружить и разработать полезные ископаемые на шахтах» на Украине.
По оценке FT, серьезные препятствия на пути реализации соглашения, включая украинский конфликт, разрозненные геологические данные, серьезно поврежденную инфраструктуру и потенциальную коррупцию, — в дополнение к традиционным проблемам при запуске любого нового проекта по ресурсам — означают, что добыча полезных ископаемых на шахтах, созданных в соответствии со сделкой, начнется не ранее 2040 года.
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