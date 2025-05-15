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Ученая из РФ Ксения Петрова арестована в США за контрабанду эмбрионов лягушки

11:32 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученая из России Ксения Петрова арестована в США за контрабанду эмбрионов лягушки, ей грозит до 20 лет тюремного заключения. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

По информации ведомства, Петрова была задержана сотрудниками таможенной и пограничной службы США по прибытии в аэропорт Бостона. Сотрудники изъяли ее багаж для дополнительного досмотра, в ходе которого обнаружили коробку с эмбрионами когтистых лягушек. Согласно обвинительным документам, во время допроса Петрова заявила, что была не уверена в необходимости декларировать биологический материал при въезде в страну.

Обвинение в контрабанде товаров в США предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет.

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