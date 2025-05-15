Площади лесных пожаров в РФ в 2,5 раза превысили показатели 2024 г.

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 2 тысяч лесных пожаров площадью 1,2 млн га возникло с начала года на землях лесного фонда РФ, это в 1,2 раза выше показателей 2024 года по количеству и в 2,5 раза по площади. Такая динамика связана с ранним окончанием зимы и значительными пожарами в Забайкальском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства.