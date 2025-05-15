В пяти городах задержаны шесть человек за подготовку нападений, в том числе на школы — ФСБ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ в ходе профилактических рейдов задержала в пяти городах шесть человек за подготовку вооруженных нападений, в том числе на школы. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Профилактические рейды против идеологии насилия и массовых убийств среди молодежи прошли в 81 регионе России. «В результате данных мероприятий задержаны шесть граждан, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в городах Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле», — отметили в ЦОС.

По данным ФСБ, у них изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, символика и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций.