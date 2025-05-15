Трамп заявил, что Украина забрала у США при Байдене $350 млрд, «как конфету у ребенка»

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украина при предыдущем главе Белого дома Джо Байдене получила от Соединенных Штатов $350 млрд помощи так легко, будто «забрала конфету у ребенка».

«Я очень надеюсь, что Россия и Украина смогут что-нибудь сделать, потому что это должно прекратиться. Не только из-за того, что мы потратили на это $350 млрд. При этом без какой-либо отчетности, просто отдали им деньги. Возможно, это была крупнейшая распродажа в истории. Каждый раз, когда он (Владимир Зеленский — прим. ТАСС) приезжал в США, он уезжал с сотней миллиардов. Отличная сделка. То же самое, что отобрать конфету у ребенка. Но это была предыдущая администрация, нынешняя придерживается немного более жесткого подхода», — сказал Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе.