0
0
53
НОВОСТИ

Трамп заявил, что Украина забрала у США при Байдене $350 млрд, «как конфету у ребенка»

14:00 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украина при предыдущем главе Белого дома Джо Байдене получила от Соединенных Штатов $350 млрд помощи так легко, будто «забрала конфету у ребенка».

«Я очень надеюсь, что Россия и Украина смогут что-нибудь сделать, потому что это должно прекратиться. Не только из-за того, что мы потратили на это $350 млрд. При этом без какой-либо отчетности, просто отдали им деньги. Возможно, это была крупнейшая распродажа в истории. Каждый раз, когда он (Владимир Зеленский — прим. ТАСС) приезжал в США, он уезжал с сотней миллиардов. Отличная сделка. То же самое, что отобрать конфету у ребенка. Но это была предыдущая администрация, нынешняя придерживается немного более жесткого подхода», — сказал Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 15.05.2025
Рютте призвал сделать НАТО «более смертоносным»
0
59
13:32 15.05.2025
ВС РФ освободили Торское и Новоалександровку в ДНР
0
126
13:20 15.05.2025
Песков опроверг возможность присутствия Путина на переговорах в Турции
0
158
13:05 15.05.2025
Армия Китая готова укреплять стратегические связи с РФ ради стабильности — МО
0
173
13:00 15.05.2025
Решение о переговорах с РФ будет после встречи с Эрдоганом — Зеленский
0
193
12:32 15.05.2025
Зеленского не пригласят на саммит НАТО в Гааге по инициативе США — Euractiv
0
250
12:20 15.05.2025
Трамп заявил о готовности приехать 16 мая в Стамбул на переговоры по Украине
0
262
12:05 15.05.2025
Индия предложила США соглашение по беспошлинной торговле — Трамп
0
251
12:00 15.05.2025
Конфликт между Россией и Украиной нельзя решить военным путем, считает Рубио
0
233
11:32 15.05.2025
Ученая из РФ Ксения Петрова арестована в США за контрабанду эмбрионов лягушки
0
274

Возврат к списку