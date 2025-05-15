Почти каждый россиянин столкнулся с кибермошенничеством за последний год

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97% россиян столкнулись с кибермошенничеством за последний год. Такие данные получены в результате совместного исследования СберМаркетинга и компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE. В опросе приняли участие 800 россиян из городов с населением больше 100 тысяч человек.

Компании провели исследование, которое посвящено отношению населения к кибербезопасности. Респонденты ответили на вопросы, связанные с парольной защитой и кибермошенничеством.

По результатам опроса, 24% пользователей используют один пароль, 60% используют разные пароли, а 16% затруднились ответить на этот вопрос. При этом четверо из пяти россиян (79%) понимают, что использовать один пароль небезопасно. Для защиты своих учетных данных 39% опрошенных россиян настраивают двухфакторную идентификацию везде или почти везде, где это возможно. 42% делают это только в критически важных сервисах. Однако каждый пятый (19%) не прибегает к такой опции, обходясь лишь паролем. При этом разные пароли для разных онлайн-сервисов используют только 60% респондентов.

Помимо одинаковых паролей, повышают риск взлома учетных данных и простые комбинации. В 2024 году самым популярным снова оказался пароль 123456. В топ5 комбинаций также вошли password и qwerty123.

При этом многофакторная аутентификация добавляет дополнительный уровень защиты. Даже если пароль к аккаунту окажется в руках мошенников, доступ появится только после ввода второго фактора. Им могут служить код из приложения-аутентификатора, биометрический метод, код-подтверждение через

С кибермошенничеством за последний год сталкивался почти каждый житель России (97%). Согласно отчету Банка России, мошенники украли более 27 млрд руб. за 2024 год. Для обмана граждан злоумышленники применяют новые тактики и новостную повестку, а также маскируются под известные бренды, используя их визуальное оформление. По данным BI.ZONE Brand Protection, если у компании есть сайт с возможностью завести личный кабинет, то в 70% случаев злоумышленники создают фишинговый ресурс, чтобы обманом получить деньги пользователей.

По результатам опроса, самый популярный вид мошенничества – телефонное: четверо из пяти россиян (79%) за прошедшие 12 месяцев получили такие звонки. 62% опрошенных либо сами стали жертвами телефонного мошенничества, либо знают о подобных случаях со знакомыми. На втором месте по популярности – мошеннические рассылки в мессенджерах: 42% с ними сталкивались, а 25% рассказали, что пострадали они сами или их знакомые. Чуть меньше распространены мошеннические email-рассылки и веб-ресурсы – с ними за последний год взаимодействовали 35% и 21% соответственно. Дипфейки – подделка изображений, аудио и видео с помощью средств искусственного интеллекта – также известны россиянам: о такой возможности осведомлен 81% респондентов. 66% знают, что можно подделывать изображения, 50% – голос, 47% – видео.

«Полученные данные показывают, что уровень знаний и устойчивость населения к действиям мошенников пока низкие, – отметил директор по продуктам и технологиям BI.ZONE Муслим Меджлумов. – Злоумышленники создают поддельные сайты, ведут коммуникацию от лица популярных брендов по электронной почте и в мессенджерах. Поэтому мы рекомендуем пользователям всегда сохранять внимательность. Компаниям же для превентивной защиты и сохранения репутации бренда стоит использовать решения классов DRP (digital risk protection), antifraud и mail security. Стать жертвой мошенников может любой, включая сотрудников компаний. Важно, чтобы организации проводили регулярное обучение основам кибербезопасности».