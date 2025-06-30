Сбер запускает Клуб акционеров – новую форму участия и доверия для частных инвесторов
11:35 30.06.2025
На годовом заседании Общего собрания акционеров Сбер объявил о запуске Клуба акционеров – закрытого сообщества для владельцев акций банка, которые хранятся в Сбере. Проект призван изменить формат отношений между банком и частными инвесторами, создав для них систему долгосрочной вовлеченности и ценности владения.
Клуб акционеров – это новый формат мероприятий, возможность участия в запуске новых продуктов и сервисов, доступ к аналитике от ведущих экспертов рынка, новые финансовые и нефинансовые привилегии, а также премия «Инвестор года».
«Сегодня в России почти 47 миллионов частных инвесторов. Многие из них владеют акциями крупных компаний, но не всегда чувствуют достаточную вовлеченность и личное участие в жизнь бизнеса, несмотря на наличие ценных бумаг. Акция Сбера – самая популярная среди частных инвесторов. И для нас это не просто показатель доверия, это ответственность. Быть акционером – быть частью будущего компании, – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Поэтому мы запускаем Клуб акционеров Сбера. Это новое пространство, где инвесторы и банк будут вместе находить новые решения для развития компании. Для нас это инвестиция в устойчивость, в культуру участия и в новое поколение владельцев Сбера».
Проект стартует в начале июля – подробности будут доступны на сайте Сбера и в приложении СберИнвестиции.
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