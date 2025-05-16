США требуют от ЕС взять на себя финансирование «независимых активистов» в СНГ — Нарышкин
11:32 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США требуют от европейских партнеров, чтобы они взяли на себя основное бремя финансирования якобы независимых активистов на пространстве СНГ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников (СОРБ) стран СНГ.
«От европейцев требуется, чтобы они взяли на себя основное бремя финансирования якобы независимых активистов взамен приостановленной Вашингтоном помощи со стороны Агентства США по международному развитию, „Радио Свобода/Радио Свободная Европа“ (признано в РФ СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций — прим. ТАСС) и так далее», — сказал он.
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