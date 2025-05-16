Потребление алкоголя в РФ снизилось более чем на 11% за пять лет — Минздрав РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принятые для борьбы с распространением алкоголя меры позволили сократить его потребление более чем на 11% за пять лет. Об этом говорится в фильме Минздрава РФ, показанном на расширенном заседании коллегии ведомства.

«Ограничение потребления алкоголя в Российской Федерации, введение регионами мер, направленных на сокращение времени продажи спиртных напитков, сужение территориальной доступности, позволило сократить потребление алкоголя за 5 лет более чем на 11%», — говорится в представленном видеоматериале.