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НОВОСТИ

Глава делегации Киева в Турции увязал переход к миру с остановкой боев и обменом пленными

13:36 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев настаивает на том, что мир с Москвой возможен только в случае полного прекращения огня на 30 дней и обмена пленными по формуле «всех на всех». Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию страны на переговорах в Стамбуле.

«Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых полное прекращение огня, по крайней мере на 30 дней, и осуществление гуманитарных шагов», — написал он в соцсети. Среди таких шагов Умеров, в частности, назвал «обмены военнопленными по формуле „всех на всех“.

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