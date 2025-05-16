Глава делегации Киева в Турции увязал переход к миру с остановкой боев и обменом пленными
13:36 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев настаивает на том, что мир с Москвой возможен только в случае полного прекращения огня на 30 дней и обмена пленными по формуле «всех на всех». Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию страны на переговорах в Стамбуле.
«Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых полное прекращение огня, по крайней мере на 30 дней, и осуществление гуманитарных шагов», — написал он в соцсети. Среди таких шагов Умеров, в частности, назвал «обмены военнопленными по формуле „всех на всех“.
НОВОСТИ
- 15:00 16.05.2025
- В Забайкалье выявлены 94 виновника масштабных природных пожаров, возбуждены 3 дела
- 14:51 16.05.2025
- Девять новых вертолетов Ми-8МТВ-1 пополнили НССА Ростеха
- 14:32 16.05.2025
- Трамп заявил, что ему нужно встретиться с Путиным, чтобы урегулировать конфликт на Украине
- 14:12 16.05.2025
- Фидан назвал нынешний этап урегулирования на Украине критическим
- 14:00 16.05.2025
- Россия в I квартале заняла второе место после США по доле в стоимости импорта газа ЕС
- 13:55 16.05.2025
- В Стамбуле начались российско-украинские переговоры
- 13:20 16.05.2025
- Трудно говорить о возобновлении партнерства с НАТО, воюющей с РФ — Песков
- 13:05 16.05.2025
- ВС РФ поразили украинский завод по производству компонентов для ракет «Нептун»
- 13:00 16.05.2025
- Потребление алкоголя в РФ снизилось более чем на 11% за пять лет — Минздрав РФ
- 12:32 16.05.2025
- Мир станет намного безопаснее через две-три недели — Трамп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать