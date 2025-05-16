Глава делегации Киева в Турции увязал переход к миру с остановкой боев и обменом пленными

13:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев настаивает на том, что мир с Москвой возможен только в случае полного прекращения огня на 30 дней и обмена пленными по формуле «всех на всех». Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию страны на переговорах в Стамбуле.

«Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых полное прекращение огня, по крайней мере на 30 дней, и осуществление гуманитарных шагов», — написал он в соцсети. Среди таких шагов Умеров, в частности, назвал «обмены военнопленными по формуле „всех на всех“.