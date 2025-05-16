В Стамбуле начались российско-украинские переговоры
13:55 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле сидят за п-образным столом друг напротив друга, между ними располагаются представители Турции, следует из кадров трансляции.
Позади стола располагаются по два флага России, Турции и Украины. Переговоры начались со вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана.
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