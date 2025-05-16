Трамп заявил, что ему нужно встретиться с Путиным, чтобы урегулировать конфликт на Украине
14:32 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходима его встреча с лидером России Владимиром Путиным.
«Мы должны встретиться. Он и я встретимся. Я думаю, нам удастся урегулировать [конфликт]. Может быть, и нет. По крайней мере мы узнаем это», — сказал глава государства журналистам на борту президентского самолета по пути из Объединенных Арабских Эмиратов в США. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома.
НОВОСТИ
- 14:51 16.05.2025
- Девять новых вертолетов Ми-8МТВ-1 пополнили НССА Ростеха
- 14:12 16.05.2025
- Фидан назвал нынешний этап урегулирования на Украине критическим
- 14:00 16.05.2025
- Россия в I квартале заняла второе место после США по доле в стоимости импорта газа ЕС
- 13:55 16.05.2025
- В Стамбуле начались российско-украинские переговоры
- 13:36 16.05.2025
- Глава делегации Киева в Турции увязал переход к миру с остановкой боев и обменом пленными
- 13:20 16.05.2025
- Трудно говорить о возобновлении партнерства с НАТО, воюющей с РФ — Песков
- 13:05 16.05.2025
- ВС РФ поразили украинский завод по производству компонентов для ракет «Нептун»
- 13:00 16.05.2025
- Потребление алкоголя в РФ снизилось более чем на 11% за пять лет — Минздрав РФ
- 12:32 16.05.2025
- Мир станет намного безопаснее через две-три недели — Трамп
- 12:20 16.05.2025
- Слова главы МИД Германии о повышении военных расходов вызвали скандал в кабмине — Bild
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать