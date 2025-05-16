Трамп заявил, что ему нужно встретиться с Путиным, чтобы урегулировать конфликт на Украине

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходима его встреча с лидером России Владимиром Путиным.

«Мы должны встретиться. Он и я встретимся. Я думаю, нам удастся урегулировать [конфликт]. Может быть, и нет. По крайней мере мы узнаем это», — сказал глава государства журналистам на борту президентского самолета по пути из Объединенных Арабских Эмиратов в США. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома.