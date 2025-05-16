В Забайкалье выявлены 94 виновника масштабных природных пожаров, возбуждены 3 дела

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три уголовных дела возбуждены по фактам возникновения масштабных природных пожаров в Забайкальском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«С начала года установлены 94 виновника пожаров, включая 40 несовершеннолетних, возбуждены три уголовных дела», — сказали в ведомстве.