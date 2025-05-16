Девять новых вертолетов Ми-8МТВ-1 пополнили НССА Ростеха
14:51 16.05.2025
Девять новых вертолетов Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода (холдинг «Вертолеты России») пополнили воздушный парк Национальной службы санитарной авиации. Об этом сообщили в Госкорпорации Ростех.
Новые «восьмерки» будут нести дежурство в российских регионах с отдаленными труднодоступными территориями. Поставленные Ми-8МТВ-1 оснащены дополнительными топливными баками. Это позволяет увеличить дальность полета до 1265 км.
«Проект НССА развивается с 2017 года. В его рамках Ростех, что называется, „под ключ“ осуществляет производство, оснащение специализированным оборудованием, обслуживание и эксплуатацию вертолетной техники в интересах здравоохранения. Это большая слаженная работа, где участвует целый ряд наших предприятий, включая Казанский вертолетный завод. Значительная часть поставленных для НССА машин нашего производства выполняет задачи по медицинской эвакуации больных и пострадавших в северных регионах страны и на Дальнем Востоке», — отметил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.
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