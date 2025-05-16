В День России в столице КНР начнется фестиваль «Московские сезоны в Пекине»
15:00 16.05.2025
В столице Китая 12-15 июня состоится фестиваль «Московские сезоны в Пекине». По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, событие состоится в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая, которые приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между государствами.
В дни фестиваля представители столицы РФ в Пекине будут проводить выставки и концерты, творческие мастер-классы и дегустации блюд, что позволит пекинцам познакомиться с культурным и историческим наследием России, уровнем развития, гастрономией. Жители Пекина также смогут узнать о достопримечательностях столицы РФ, туристических маршрутах, местах отдыха, выставках и разнообразных мероприятиях.
13 июня запланирована конференция «Города будущего. Синергия стратегического партнерства Москвы и Пекина», в которой будут принимать участие представители торговой отрасли, технологического сектора, деятели культуры, креативных индустрий. Эксперты из Москвы и Пекина обсудят возможности сотрудничества, представят предложения, ориентированные на местный рынок.
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