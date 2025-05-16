Лидер ЛП ФРГ назвал «безумием» увеличение показателя НАТО расходов на оборону до 5% от ВВП

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сопредседатель Левой партии (ЛП) Германии Ян ван Акен назвал «полным безумием» возможное увеличение целевого показателя НАТО расходов на оборону до 5% от ВВП.

«Это полное безумие. Кто за это заплатит? Даже если для этого приостановить действие долгового тормоза (правила, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает — прим. ТАСС), в какой-то момент кто-то должен будет за это заплатить», — сказал ван Акен редакционному объединению RND. «Для чистой обороны ЕС и страны не нужно столько денег, и было бы верхом несправедливости, если бы в конечном итоге не осталось средств на здравоохранение, образование и дороги, и всем беднейшим слоям населения пришлось бы платить за то, чтобы [глава МИД ФРГ] Йоханн Вадефуль воплотил в жизнь заветные мечты Дональда Трампа», — констатировал он.