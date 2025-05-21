Орбан: Членство Украины в ЕС является самой большой угрозой

19:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поспешное вступление Украины в Евросоюз представляет угрозу венгерским национальным интересам, этого допустить нельзя. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на совещании руководства и активистов правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Будапеште, которое получило название «Бойцовский клуб».

«Членство Украины в ЕС является самой большой угрозой», — сказал глава правительства. Он считает, что «Украине нужны дополнительные деньги и именно поэтому она хочет вступить в Евросоюз любой ценой».

Однако Венгрия в этом не заинтересована. «Мы не хотим, чтобы они превратили самую безопасную страну в Европе в гнездо мафии, и мы не хотим, чтобы деньги венгров поступали на Украину через Брюссель. Нет, нет и нет», — заявил Орбан.