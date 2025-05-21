В Румынии на президентских выборах зафиксирована рекордная явка
09:40 19.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Окончательная явка составила 64,72%, что примерно на 11 п. п. больше, чем в первом туре, который прошел 4 мая. На президентских выборах в конце 2024 года, результаты которых были аннулированы, явка составила 52,55%, а на предыдущих выборах в 2019 году в первом туре проголосовали 47,66% румын, во втором — 49,87%.
На прошедших 18 мая выборах победил независимый кандидат Никушор Дан. Он получил 53,60% голосов избирателей после обработки 100% бюллетеней. Его соперник, лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион, получил 46,40% голосов. Таким образом, Дан будет главой государства ближайшие пять лет.
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