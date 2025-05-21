Финляндия закупит боеприпасы Киеву на доходы от конфискованных активов РФ

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Финляндии сообщило, что использует доходы от замороженных российских активов для закупки боеприпасов для Украины.



«Финляндия была избрана в качестве одной из стран для реализации мер ЕС по предоставлению Украине материалов для обороны с использованием доходов от замороженных активов России», — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.



Хельсинки заключил с Еврокомиссией соглашение о приобретении крупнокалиберных боеприпасов для Киева на сумму 90 млн евро. Уточняется, что боеприпасы будут закуплены у финских поставщиков.





