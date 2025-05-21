Россия и Украина после контактов в Стамбуле находятся «в целом на правильном пути» - Путин

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина в целом находятся на правильном пути в урегулировании конфликта, об этом свидетельствует возобновление контактов между делегациями стран в Стамбуле. На это журналистам указал президент РФ Владимир Путин по итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

«Контакты между участниками встречи или переговоров в Стамбуле возобновились, и это дает основания полагать, что мы в целом на правильном пути», — подчеркнул президент РФ.